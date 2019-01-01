село Ленск, село Ленск, Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Ленск

Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
3985Степаново, сел.при рр. Ирени и Быму.9620201829996Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Приходское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Степановская волость
1374. Степаново, село бывшее государственное, при реках Ирени и Большом Быме, дворов 200, жителей 1750, волостное правление (уездный город в 96 верстах), церковь правосла Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Степановская волость
1) с. Степаново на р.р. Ирени и Большом Быму, правосл. церк., зем. школа, библиот., вол. прав., зем. ст., базар по субботам, трехдневн. ярм.: Георгиевск. с 22 апреля, Ива Показать все Степановское общество214358391Бывшие государственныеПравославныеРусские92

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Осинский уезд, Степановская волость
село Степаново

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кунгурский район
347400Ленсксело57°18'00"56°40'00"O-40-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Ленское сельское поселение
57630434101с Ленсксело
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