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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3985Степаново, сел.при рр. Ирени и Быму.9620201829996Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Приходское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1374. Степаново, село бывшее государственное, при реках Ирени и Большом Быме, дворов 200, жителей 1750, волостное правление (уездный город в 96 верстах), церковь правосла Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Степаново на р.р. Ирени и Большом Быму, правосл. церк., зем. школа, библиот., вол. прав., зем. ст., базар по субботам, трехдневн. ярм.: Георгиевск. с 22 апреля, Ива Показать все Степановское общество214358391Бывшие государственныеПравославныеРусские92—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Степаново
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347400Ленсксело57°18'00"56°40'00"O-40-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57630434101с Ленсксело