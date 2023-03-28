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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8241Воскресенское, сел.при ррч. Нердве и Воиме малом.1927082196250
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1618. Воскресенское, село бывшее владельческое, при речке Нердве, дворов 85, жителей 680, волостное правление (уездный город 192 в.), 2 церкви православных, 2 часовни, шк Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Воскресенское с поч. Девушкиным, на р.р. М.-Войме и Нердве и при ключе; прав. церк., единов. церк., земск. шк., библ., вол. правл., зем. ст., торжки: 25 янв. и 8 ию Показать все Воскресенское общество126285328Бывшие помещичьиПравославные и единоверцы Русские190—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Воскресенское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346335Воскресенсксело58°35'00"55°14'00"O-40-051
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57622434131с Воскресенсксело