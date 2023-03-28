село Воскресенск, село Воскресенск, Карагайский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Воскресенск

Карагайский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Соликамский уезд
8241Воскресенское, сел.при ррч. Нердве и Воиме малом.1927082196250

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Соликамский уезд, Воскресенская волость
1618. Воскресенское, село бывшее владельческое, при речке Нердве, дворов 85, жителей 680, волостное правление (уездный город 192 в.), 2 церкви православных, 2 часовни, шк Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Соликамский уезд, Воскресенская волость
1) с. Воскресенское с поч. Девушкиным, на р.р. М.-Войме и Нердве и при ключе; прав. церк., единов. церк., земск. шк., библ., вол. правл., зем. ст., торжки: 25 янв. и 8 ию Показать все Воскресенское общество126285328Бывшие помещичьиПравославные и единоверцы Русские190

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Соликамский уезд, Воскресенская волость
село Воскресенское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Карагайский район
346335Воскресенсксело58°35'00"55°14'00"O-40-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Карагайский муниципальный район, Рождественское сельское поселение
57622434131с Воскресенсксело
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