деревня Верхняя Ельшанка, Царицынский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Верхняя Ельшанка

Царицынский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Царицынский уезд
2096Елшанка (Ольшанка), д. каз.при вершине балки Елшанки.933112325346Мельниц 4. Близь этой деревни станция железной дороги Садовая.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Царицынский уезд, Отрадинская волость
1095. Елшанка, деревня бывшая государственная, дворов 121, жителей 796, 7 ветряных мельниц

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