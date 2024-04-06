село Михайло-Павловск, село Михайло-Павловск, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Михайло-Павловск

Кыринский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Забайкальского края

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Кыринский район
21007Михайло-Павловсксело49°41'113°01'M-49-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Кыринский муниципальный район, Михайло-Павловское сельское поселение
76624440101с Михайло-Павловсксело
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