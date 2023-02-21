село Новоникольское, Быковский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Новоникольское

Быковский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Волгоградской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Царевский уезд
312Новоникольское (Соляное, Соляной ерик), с. к.при Соляном ерике.9210330714001415Церковь православ.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Царевский уезд, Калмыцко-Балкская волость
111. Ново-Никольское (Соляной ерик), при ерике Соляном, дворов 456, жителей 2819, церковь православная, школа, почтовая станция, 3 лавки, 2 ветряных мельницы

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Астраханская губерния, Царевский уезд, Ново-Никольская волость
село Ново-Никольское432383491674239724854882

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Быковский район
13613Новоникольскоесело49°12,0' с.ш.45°01,0' в.д.M-38-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Быковский муниципальный район, Новоникольское сельское поселение
18604424101с Новоникольскоесело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.