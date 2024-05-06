- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2799Покровское (Жирово), с. каз.при рч. Курице.2718206268Церковь православная 1. Училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1171. Покровское, село бывшее государственное, при речке Б. Курице, дворов 6, жителей 38, церковь православная, школа
Список населённых мест Курской губернии 1892 года
НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Покровское сельцо 215154Земского начальника: 4. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 5.