село Покровское, село Покровское, Большежировская волость, Фатежский уезд (на 1892) — Familio

Покровское

Большежировская волость, Фатежский уезд (на 1892)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Фатежский уезд
2799Покровское (Жирово), с. каз.при рч. Курице.2718206268Церковь православная 1. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Фатежский уезд, Большежировская волость
1171. Покровское, село бывшее государственное, при речке Б. Курице, дворов 6, жителей 38, церковь православная, школа

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Фатежский уезд, Большежировская волость
Покровское сельцо 215154Земского начальника: 4. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 5.
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