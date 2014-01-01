деревня Заболотье, деревня Заболотье, Пречистенская волость, Гжатский уезд (на 1904) — Familio

Заболотье

Пречистенская волость, Гжатский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О крестьянине Смоленской губ., Гжатского уезда Пречистенской вол., дер. Заболотья, Иване Васильеве. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 18. Дело 159.
О крестьянине Смоленской губ., Гжатского у., Пречистенской вол., дер. Заболотья Петре Михайлове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 18. Дело 317.
О крестьянине Гжатского уезда, Пречистенской волости, деревни Заболотья Егоре Михайлове Михайлове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 22. Дело 215.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Гжатский уезд
4186Заболотье, д. вл.при колодцах.11132773101

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Гжатский уезд, Пречистенская волость
46ЗаболотьеДеревня11349487
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