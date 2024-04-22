село Спас-Городец, село Спас-Городец, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Спас-Городец

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Дело по иску крестьян села Спас-Городец Шадневской волости Ростовского уезда, предъявленному к обществу крестьян того же уезда деревень Горбово и Омочкино, о размежевании Показать все
Дело об учреждении опеки над личностью и имуществом малолетнего крестьянского сына Ростовского уезда Щадневской волости села Спас-Городец Виктора Павловича Старостина. 19 Показать все
Соглашение и описи на передачу церковного имущества церкви Спас-Преображенской села Спас-Городец Щадневской волости членам церковно-приходской общины за 1919 год. // Гос. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7139Спас-Городец, с. каз.при прудах.311756111144Церковь православная 1. Красильных заведений 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Щадневская волость
443. Спас-Городец, село бывшее государственное, дворов 46, жителей 253, церковь православная, ярмарка 6-го авг.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Щадневская волость
с. Спас-ГородецVI. Кулачевское общество311052Спас-Городецкий приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
588522Спас-Городецсело56°58'39°39'O-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Исаевское сельское поселение
24609428126с Спас-Городецсело
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