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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по иску крестьян села Спас-Городец Шадневской волости Ростовского уезда, предъявленному к обществу крестьян того же уезда деревень Горбово и Омочкино, о размежевании Показать все
Дело об учреждении опеки над личностью и имуществом малолетнего крестьянского сына Ростовского уезда Щадневской волости села Спас-Городец Виктора Павловича Старостина. 19 Показать все
Соглашение и описи на передачу церковного имущества церкви Спас-Преображенской села Спас-Городец Щадневской волости членам церковно-приходской общины за 1919 год. // Гос. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7139Спас-Городец, с. каз.при прудах.311756111144Церковь православная 1. Красильных заведений 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
443. Спас-Городец, село бывшее государственное, дворов 46, жителей 253, церковь православная, ярмарка 6-го авг.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
с. Спас-ГородецVI. Кулачевское общество311052—Спас-Городецкий приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
588522Спас-Городецсело56°58'39°39'O-37-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609428126с Спас-Городецсело