деревня Печеничено, деревня Печеничено, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Печеничено

Ярцевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
6321Печеничино (Печаничино), с. вл.при р. Вопи.302084648Церковь православная 1. Ярмарка.

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Духовщинский уезд, Копыревщинская волость
223ПеченичиноВладельческая усадьба3341211
224ПеченичиноСело32286Церковь, церковно-приходская и земская школы, ярмарка в день св. Духа, школа грам., мельница, мелоч. лав., пивная лавка.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Ярцевский район
177083Печениченодеревня55°17'00"32°52'00"N-36-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Ярцевский муниципальный район, Капыревщинское сельское поселение
66658415141д Печениченодеревня
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