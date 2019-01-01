село Белый Ключ, село Белый Ключ, Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Белый Ключ

Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Саранский уезд
1590Белый Ключ (Рождественское), с. каз. и вл.при руч. Белом Ключе.391791276319Церковь православная 1. Маслобоень 6.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Саранский уезд
С. Белый Ключ22Кн. Ив. Серг. Трубецкой21859

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Саранский уезд, Бело-Ключевская волость
829. Белый Ключ, село бывшее владельческое и государственное, дворов 120, жителей 719, волостное правление (уездный город в 39 верстах), церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Лунинский район
47766Белый Ключсело53°52'45°29'N-38-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Лунинский муниципальный район, Сельское поселение Большевьясский сельсовет
56643407111с Белый Ключсело
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