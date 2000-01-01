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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9745Коханово, с. вл.при рч. Иловке.472443217211Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Рославльский уезд
С. Коханово15Серг. и Анна Серг. Бородавицыны15828 / 1137
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
500. Коханово, село бывшее владельческое, при реке Иловке, дворов 78, жителей 402, церковь православная, водяная мельница, ярмарка 15 августа.
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
133КохоновоВладельческая усадьба421710
134КохоновоСело4295223277Церковь, церковно-приходское училище; ярмарки: 9 мая и 6 декабря.