деревня Коханово, Радичская волость, Рославльский уезд (на 1904) — Familio

Коханово

Радичская волость, Рославльский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Рославльский уезд
9745Коханово, с. вл.при рч. Иловке.472443217211Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Рославльский уезд
С. Коханово15Серг. и Анна Серг. Бородавицыны15828 / 1137

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Радичская волость
500. Коханово, село бывшее владельческое, при реке Иловке, дворов 78, жителей 402, церковь православная, водяная мельница, ярмарка 15 августа.

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Рославльский уезд, Радичская волость
133КохоновоВладельческая усадьба421710
134КохоновоСело4295223277Церковь, церковно-приходское училище; ярмарки: 9 мая и 6 декабря.

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