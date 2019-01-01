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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
883Марьина (Пустошь Марьиных), д.при р. Андоме.26½392619Почтовая и обывательская станции.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
198. Марына-Пустошь, деревня бывшая государственная, дворов 9, жителей 57, почтовая станция
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
19681. Пустошь МарыныхМарынскоеРеке Андоме26¼5½До ближайшего поселения: ½. До школы: 3. До почтового отделения: —. До пароходной пристани: 26¼. Крестьянское: 14. Не крестьянское: —. Крестьянское: 13. Не крестьянское: 1. Крестьянское: 47. Не крестьянское: 3. Крестьянское: 54. Не крестьянское: 1.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34487Маринодеревня61°14'с.ш.36°39'в.д.P-37-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622408221д Маринодеревня