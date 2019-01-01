село Елово, село Елово, Еловский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Елово

Еловский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4051Елова, дер.при рч. Елове.502568200197Часовня православная 1. Волостное правление. Пристань. Ярмарка 1. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Еловская волость
1287. Елово, село бывшее удельное, при речке Забичевке, дворов 92, жителей 460, церковь православная, школа, 7 лавок, ренсковый погреб, ярмарка с 17-го по 20-е марта, баз Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Еловская волость
1) с. Елово на р. Каме; прав. церк., зем. шк., народ. библиот., вол. прав., зем. ст., парох. прист., кварт. стан. прист., фельдш. п., почт.-тел. отд., еженед. базар по че Показать все Еловское общество127359358Бывшие удельныеПравославныеРусские50

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Осинский уезд, Еловская волость
село Елово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Еловский район
13226Еловосело57°04'00"54°53'00"O-40-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Еловский муниципальный район, Еловское сельское поселение
57618407101с Еловосело
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