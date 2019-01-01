- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4051Елова, дер.при рч. Елове.502568200197Часовня православная 1. Волостное правление. Пристань. Ярмарка 1. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1287. Елово, село бывшее удельное, при речке Забичевке, дворов 92, жителей 460, церковь православная, школа, 7 лавок, ренсковый погреб, ярмарка с 17-го по 20-е марта, баз Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Елово на р. Каме; прав. церк., зем. шк., народ. библиот., вол. прав., зем. ст., парох. прист., кварт. стан. прист., фельдш. п., почт.-тел. отд., еженед. базар по че Показать все Еловское общество127359358Бывшие удельныеПравославныеРусские50—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Елово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13226Еловосело57°04'00"54°53'00"O-40-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57618407101с Еловосело