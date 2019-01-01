село Никиткино, Камышлинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Никиткино

Камышлинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
818Никиткина, д. каз.при рч. Аксеновке.358076245313

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Байтугановская волость
387. Никиткина, деревня бывшая государственная, при речке Аксенке, дворов 107, жителей 618

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Байтугановская волость
С. Никиткино. Б. госуд. Чуваши и Рус. Прав.2147Р. Яксенка1924912177505393

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Камышлинский район
56263Никиткиносело54°03'с.ш.52°25'в.д.N-39-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Камышлинский муниципальный район, Сельское поселение Старое Усманово
36617458116с Никиткиносело

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