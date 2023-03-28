село Ромоданово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Ромоданово

Старожиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Пронский уезд
2153Рамоданово, с. вл.при прудах.251971278276Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Пронский уезд, Долматовская волость
805. Ромоданово, село бывшее владельческое, дворов 93, жителей 582, церковь православная, базар

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Пронский уезд, Долматовская волость
Ромоданово, село3725при пруде и кололцахъ11242145487540265ДалматовоЦер. кам. цер.-пр. шк.
Ус. г. Фон-Дервиз в Ромоданове3726при пруде24640265Далматово
Ус. Пронск. зем. при с. Ромоданове372717112840265ДалматовоЗем. бол. и квар. врача
Усадьба церковкая в Ромоданове3728561140265Далматово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Старожиловский район
331711Ромодановосело54°18'с.ш.39°49'в.д.N-37-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Старожиловский муниципальный район, Старожиловское городское поселение
61648151126с Ромодановосело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.