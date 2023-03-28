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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2153Рамоданово, с. вл.при прудах.251971278276Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
805. Ромоданово, село бывшее владельческое, дворов 93, жителей 582, церковь православная, базар
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Ромоданово, село3725при пруде и кололцахъ11242145487540265ДалматовоЦер. кам. цер.-пр. шк.
Ус. г. Фон-Дервиз в Ромоданове3726при пруде—24640265Далматово
Ус. Пронск. зем. при с. Ромоданове3727—17112840265ДалматовоЗем. бол. и квар. врача
Усадьба церковкая в Ромоданове3728—561140265Далматово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
331711Ромодановосело54°18'с.ш.39°49'в.д.N-37-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61648151126с Ромодановосело