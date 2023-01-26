Название № по округу № по району Тип Местоположение Год возникновения Хозяйств по переписи 1926 года Мужчин по переписи 1926 года Женщин по переписи 1926 года Всего по переписи 1926 года Преобладающая национальность Км. до окружного центра летом Км. до окружного центра зимой Км. до районного центра летом Км. до районного центра зимой Км. до сельсовета летом Км. до сельсовета зимой