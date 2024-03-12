деревня Аннинское волостное правление, деревня Аннинское волостное правление, Себежский уезд, Витебская губерния (на 1913) — Familio

Аннинское волостное правление

Себежский уезд, Витебская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Псковской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Себежский уезд, Аннинская волость
351. Подгурья (Самотыкова), деревня бывшая владельческая, дворов 4, жителей 32, волостное правление (уездный город в 20 верстах). В 2 верстах — усадьба Аннинск (Войлино), Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Себежский уезд, Аннинская волость
10Подгурье, с Аннинским волостным правлениемдеревняколодецНищанского, православногоАннинскому сельскому обществу5

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Витебская губерния, Себежский уезд, Анненская волость
деревня Подгурье
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