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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
351. Подгурья (Самотыкова), деревня бывшая владельческая, дворов 4, жителей 32, волостное правление (уездный город в 20 верстах). В 2 верстах — усадьба Аннинск (Войлино), Показать все
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
10Подгурье, с Аннинским волостным правлениемдеревняколодецНищанского, православногоАннинскому сельскому обществу5
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Подгурье