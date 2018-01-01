село Красный Полуостров, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Красный Полуостров

Аркадакский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Балашевский уезд
809Завьялово, с. вл.на правом б. р. Хопра.504566449507Церковь православная 1. Больница.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Балашовский уезд
С. Завьялово с 8 дер.62Графиня С. Л. Шувалова2478121578

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Завьяловская волость
280. Завьялова, село бывшее владельческое, при реке Хопре, дворов 147, жителей 1035, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, школа

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Завьяловская волость
село Завьялово77236093498162916673296сведений нет

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Аркадакский район
44446Красный Полуостровсело51°55'с.ш.43°26'в.д.M-38-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Аркадакский муниципальный район, Семеновское сельское поселение
63603475106с Красный Полуостровсело

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