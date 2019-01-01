деревня Любыни, Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Любыни

Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Любынская волость
856. Любынье, село бывшее владельческое, при реке Воробенке, дворов 54, жителей 342, волостное правление, церковь православная, часовня, 3 лавки

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Любынская волость
село Любынь1522540727490177618773653[...]

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Старорусский уезд, Любынская волость
13Любыни (с.)2-го стана, 1-го зем. уч.Любынского989827529757255++земледелиеручей Воробейка.Часовня, богадельня, школа, фельдшерский пункт, 5 мелочных лавок, 2 чайные, пивн. и вин. лав., 29 июля ярмарка
14Любыни (пог.)2-го стана, 1-го зем. уч.Церков. эемля441071755++земский трактрека Лужайка.Церковь, смежен с селом Любыни.
16Любыни 2 (ус.)2-го стана, 1-го зем. уч.Трусова и др.1617213850+земледелиерека Лужайка.Винная лавка, смежен с селом Любыни.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Шимский район
60018Любынидеревня58°06'00"30°37'00"O-36-062

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Шимский муниципальный район, Подгощское сельское поселение
49655440176д Любынидеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.