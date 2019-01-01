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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
856. Любынье, село бывшее владельческое, при реке Воробенке, дворов 54, жителей 342, волостное правление, церковь православная, часовня, 3 лавки
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Любынь1522540727490177618773653[...]
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
13Любыни (с.)2-го стана, 1-го зем. уч.Любынского989827529757255++земледелие——ручей Воробейка.Часовня, богадельня, школа, фельдшерский пункт, 5 мелочных лавок, 2 чайные, пивн. и вин. лав., 29 июля ярмарка
14Любыни (пог.)2-го стана, 1-го зем. уч.Церков. эемля441071755++——земский трактрека Лужайка.Церковь, смежен с селом Любыни.
16Любыни 2 (ус.)2-го стана, 1-го зем. уч.Трусова и др.1617213850+—земледелие——река Лужайка.Винная лавка, смежен с селом Любыни.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
60018Любынидеревня58°06'00"30°37'00"O-36-062
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49655440176д Любынидеревня