деревня Залесье, Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Залесье

Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об отсрочке крестьянам Кадниковского уезда Никольской волости д. Залесье И. Соколову и д. Белово Сямженской волости А. Кудрявцеву уплаты недоимки земского сбора. 189 Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Залесья Никольской волости Кадниковского уезда Л. М. Калабина о неправильном присуждении ему наказания розгами. 1891–1892 гг. // Гос. архи Показать все
Удостоверение. «Удостоверение нотариуса об отсутствии препятствий для заключения брака между Вологодской губернии Кадниковского уезда Никольской волости дер. Залесья крес Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 595. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Становской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4511Залесье, д. вл.при р. Пунгуле.6343237476

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Никольская волость
2318ЗалесьеЗалесскоеНикольскийВадковской60853132134

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Сямженская волость
Залесье131135деревняРусские50116123239

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Сямженский район, Житьевский сельсовет
Залесье (Пунгульское золот. отд.)4566деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 19 км. Летнее: —.Зимнее: 108 км. Летнее: —.4750

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сямженский район
35679Залесьедеревня59°53'с.ш.41°03'в.д.O-37-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сямженский муниципальный район, Ногинское сельское поселение
19640418123д Залесьедеревня

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