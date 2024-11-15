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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об отсрочке крестьянам Кадниковского уезда Никольской волости д. Залесье И. Соколову и д. Белово Сямженской волости А. Кудрявцеву уплаты недоимки земского сбора. 189 Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Залесья Никольской волости Кадниковского уезда Л. М. Калабина о неправильном присуждении ему наказания розгами. 1891–1892 гг. // Гос. архи Показать все
Удостоверение. «Удостоверение нотариуса об отсутствии препятствий для заключения брака между Вологодской губернии Кадниковского уезда Никольской волости дер. Залесья крес Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 595. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Становской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4511Залесье, д. вл.при р. Пунгуле.6343237476
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2318ЗалесьеЗалесскоеНикольскийВадковской60853132134
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Залесье131135деревняРусские50116123239
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Залесье (Пунгульское золот. отд.)4566деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 19 км. Летнее: —.Зимнее: 108 км. Летнее: —.4750
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35679Залесьедеревня59°53'с.ш.41°03'в.д.O-37-011
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640418123д Залесьедеревня