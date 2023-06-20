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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Большая Лука Ртищевской волости Керенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3189.
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
708Большая лука (Архангельское), с. каз. и вл.при р. Ваде.101176383396Церковь православная 1. Суконная Фабрика. Мельница.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Керенский уезд
С. Архангельское, Большая-Лука тож с дер.4Кн. Вас. Андр. Енгалычев871816
С. Архангельское, Большая-Лука тож с дер.4Кн. Вас. Андр. Енгалычев871816
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
382. Б. Лука (Архангельское), село бывшее владельческое, при реке Ваде, дворов 186, жителей 645, церковь православная, больница, суконная фабрика
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48108Большая Лукасело53°42'42°54'N-38-074
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56615402101с Большая Лукасело