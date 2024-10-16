деревня Пахталка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Пахталка

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
155Пахталка, д. вл.при р. Бохтюге.3820175459

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Архангельская волость
10. Пахталка (Пахтовка), деревня бывшая владельческая, при речке Бохтюге, дворов 19, жителей 128, кожевенный завод

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Архангельская волость
7650Пахталка аГоголицкое.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи402245664
77Пахталка бПогореловск.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи225
78Пахталка вБрязгинское.Михаило-Архангельскийбывшие государственные134
79Пахталка гСеменковское.Михаило-Архангельскийсобственники112

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Свердловская волость
Пахталка2432209деревняРусские356886154

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Архангельский сельсовет
Пахталка 3900деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 18 км. Летнее: —.Зимнее: 43 км. Летнее: —.3535

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
245440Пахталкадеревня59°32'с.ш.39°58'в.д.O-37-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Архангельское сельское поселение
19638404216д Пахталкадеревня

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