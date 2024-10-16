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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
155Пахталка, д. вл.при р. Бохтюге.3820175459
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
10. Пахталка (Пахтовка), деревня бывшая владельческая, при речке Бохтюге, дворов 19, жителей 128, кожевенный завод
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
7650Пахталка аГоголицкое.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи402245664
77—Пахталка бПогореловск.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи——225
78—Пахталка вБрязгинское.Михаило-Архангельскийбывшие государственные——134
79—Пахталка гСеменковское.Михаило-Архангельскийсобственники——112
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Пахталка2432209деревняРусские356886154
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Пахталка 3900деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 18 км. Летнее: —.Зимнее: 43 км. Летнее: —.3535
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245440Пахталкадеревня59°32'с.ш.39°58'в.д.O-37-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638404216д Пахталкадеревня