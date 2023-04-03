село Шабо, село Шабо, Одеська область (на 2018) — Familio

Шабо

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Аккерманский уезд
181Шаба, посад.прн Днестровском лимане.730614681212Церковь православная 1.
226Шабо, кол. швейцарск., вед. Гос. Им.при бер. Днестровского лимана.763158150Церковь лютеранская 1. Сельское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Шабская волость
215. Шаба, колония швейцарская, при Днестровском лимане, дворов 83, жителей 494, волостное правление (уездный город в 7 верстах), церковь лютеранская, школа, лавка. В 7 в Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Шабская волость
колония Шаба

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16709Шабоселоцентр сільської ОТГр-н Білгород-ДністровськийШабівська сільська об'єднана територіальна громада
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