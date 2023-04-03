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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
181Шаба, посад.прн Днестровском лимане.7—30614681212Церковь православная 1.
226Шабо, кол. швейцарск., вед. Гос. Им.при бер. Днестровского лимана.7—63158150Церковь лютеранская 1. Сельское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
215. Шаба, колония швейцарская, при Днестровском лимане, дворов 83, жителей 494, волостное правление (уездный город в 7 верстах), церковь лютеранская, школа, лавка. В 7 в Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
колония Шаба
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16709Шабоселоцентр сільської ОТГр-н Білгород-ДністровськийШабівська сільська об'єднана територіальна громада