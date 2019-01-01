Дымово, с. вл. и каз.

Дымово, с. вл. и каз.

3095 Дымово, с. вл. и каз. при рч. Ранове. 30 30 54 335 339 Церковь православная 1.

Церкви, учебные заведения и другие объекты

№ Название населённых мест Положение Расстояние от уездного города Расстояние от становой квартиры Число дворов Жителей мужского пола Жителей женского пола Церкви, учебные заведения и другие объекты

Название № Местоположение Дворов Мужчин Женщин Всего Верст до Рязани До уездного центра До волостного центра Волостной центр Особенности н/п

Попова кр. вл. ус. при с. Дымовомъ 8122 при реке Рановой — с.н. с.н. с.н. 116 30 3 Боровое

Дымово Государств. крест. село 8135 между р. р. Рановой и Питомшей 17 310 284 594 116 30 3 Боровое Цер. кам., цер.-пр. шк.

Дымово кр. собствеввиков село 8136 при речке Питомше 56 с № 8135 с № 8135 с № 8135 116 30 2½ Боровое

С. Дымово посел. церковкого прич. 8140 при реке Рановой — с № 8136 с № 8136 с № 8136 116 30 3 Боровое