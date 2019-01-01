село Дымово-Государственное, Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Дымово-Государственное

Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Скопинский уезд
3095Дымово, с. вл. и каз.при рч. Ранове.303054335339Церковь православная 1.

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Боровская волость
Попова кр. вл. ус. при с. Дымовомъ8122при реке Рановойс.н.с.н.с.н.116303Боровое
Дымово Государств. крест. село8135между р. р. Рановой и Питомшей17310284594116303БоровоеЦер. кам., цер.-пр. шк.
Дымово кр. собствеввиков село8136при речке Питомше56с № 8135с № 8135с № 813511630Боровое
С. Дымово посел. церковкого прич.8140при реке Рановойс № 8136с № 8136с № 8136116303Боровое
Лазарева крест. влад. усадьба8141при реке Рановойс № 8136с № 8136с № 8136116303Боровое

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Скопинский район
329937Дымово-Государственноесело53°38'с.ш.39°47'в.д.N-37-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Скопинский муниципальный район, Шелемишевское сельское поселение
61644496121с Дымово-Государственноесело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.