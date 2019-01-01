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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3095Дымово, с. вл. и каз.при рч. Ранове.303054335339Церковь православная 1.
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Попова кр. вл. ус. при с. Дымовомъ8122при реке Рановой—с.н.с.н.с.н.116303Боровое
Дымово Государств. крест. село8135между р. р. Рановой и Питомшей17310284594116303БоровоеЦер. кам., цер.-пр. шк.
Дымово кр. собствеввиков село8136при речке Питомше56с № 8135с № 8135с № 8135116302½Боровое
С. Дымово посел. церковкого прич.8140при реке Рановой—с № 8136с № 8136с № 8136116303Боровое
Лазарева крест. влад. усадьба8141при реке Рановой—с № 8136с № 8136с № 8136116303Боровое
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329937Дымово-Государственноесело53°38'с.ш.39°47'в.д.N-37-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61644496121с Дымово-Государственноесело