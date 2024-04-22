село Шепелевка, село Шепелевка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Шепелевка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кременчугский уезд
2504Шепелевка (Шепелева), д. вл.при вершине рч. Купьеватой.33½1232164175

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кременчугский уезд, Пироговская волость
10.0Шепелевщина хуторПироговское козаков
10.0Шепелевщина хуторПироговское казенных крестьян
10.0Шепелевщина хуторПироговское крестьян собственников
Кременчугский уезд, Глобинская волость
3.0Шепелевка деревняШепелевское 1-ое крестьян собственников5352525248110124234

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17923Шепелівкаселор-н ГлобинськийГлобинська міська об'єднана територіальна громада
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