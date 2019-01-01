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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об обследовании экономического положения крестьян дер. Путятина Несвойской волости. 1899–1900 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 4573.
Дело о причислении дочери крестьянской девицы Несвойской волости, деревни Путятино М. Суворовой в Вологодское мещанское общество. 1898 г. // Гос. архив Вологодской област Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Верхневологодской церкви. Список Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
663Путятино, д. вл.близь рч. Вологды.25982228
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
161. Путятина, деревня бывшая владельческая, дворов 10, жителей 57, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
7457ПутятиноПутятинское.Рождественскийбывшие помещичьи245132530
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Путятино1288295деревняРусские14252651
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Путятино 3355деревняЗимнее: 1,5 км. Летнее: —.Зимнее: 10,5 км. Летнее: —.Зимнее: 31 км. Летнее: —.1414
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245432Путятинодеревня59°22'с.ш.39°32'в.д.O-37-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620440592д Путятинодеревня