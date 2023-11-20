посёлок городского типа Троицко-Харцызск — Familio

Троицко-Харцызск

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Миусский округ
1230Иловайская Харцыская, сл. сл.при р. Крынке.50107546357Церковь православная 1. Ярмарок 2.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Донского войска область, Таганрогский округ, Троицко-Харцызская волость
слобода Троицко-Харцызская2004268012568162915613190сведений нет

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Таганрогский округ, Троицко-Харцызская волость
4458Троицко-Харцызская слоб., Троицко-Харцызской волости, при реке Крынке2351106797693Волостное и сельское правление, церковь, 3 земск. школа, церковно-приходская школа150120

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5338Троїцько-Харцизькселище міського типуцентр селищної радиміськрада Харцизька, селищна рада Троїцько-Харцизька

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