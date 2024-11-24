село Мелкозерово, город Алапаевск, Свердловская область (на 2019) — Familio

Мелкозерово

город Алапаевск, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1901Мелкозерова, дер.при р. Нейве.16717105334338Часовня православная 1. Мельниц 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Нейво-Шайтанская волость
336. Мелкозерова, деревня бывшая государственная, при реке Нейве, дворов 138, жителей 882, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Мелкозеровская волость
1) с. Мелкозеровское, на р. Нейве, церк., земск. шк., библ., вол. пр., распл.Мелкозеровское общество205615615Бывшие государственныеПравославныеРусские145

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Алапаевск
90020Мелкозеровосело57°45'с.ш.61°31'в.д.O-41-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, город Алапаевск
65728000146с Мелкозеровосело

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