село Раставица, Житомирська область (на 2018) — Familio

Раставица

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Бердичевский уезд, Чернявская (Мало-) волость
280. Войтовцы, село бывшее владельческое, при ручье Мурованке, дворов 119, жителей 815, церковь православная, этапп. д., школа, питейный дом, 2 лавки, 3 водяных мельницы

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7937Роставицяселоцентр сільської радир-н Ружинськийсільрада Роставицька

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