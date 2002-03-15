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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2978Песочня, с. вл.при рч. Песочинке.202024512081291Церквей православных 3. Ярмарка 1. Базары. Завод 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
С. Песочно и Борезово20Алекс. Алекс. Мосолова185341
С. Песочня24Дмитр. Влад. Житов104729
С. Песочня25Алекс. Вас. Колюбакин2081949
Села: Песочня с деревнями Васильевкою и Княгининым, Михеи с деревнею Паршинных, Екатериновкою тож, Кривель с деревнею Дмитриевкою и Черная Слобода с деревнею Отрадою32Алекс. Ив. Кошелев2682114553
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1116. Песочня, село бывшее владельческое, дворов 402, жителей 2495, волостное правление (уездный город в 22 верстах), 2 церкви православных, школа, больница, 15 лавок, 5 Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Песочня20126330101476494249639905[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Песочая село7270на тр. Спасск-Сапожок при р. Песочинке48418281865369310022—волостн. правл.2 цер. кам., 2 кл. цер.-пр. шк., зем. шк., цер.-пр. шк., винокур. зав., кирп., крахмал., сыровар., баз. ежен., кв. ур., каз. вин. л.
При с. Песочне влад. усадьба7288———————Песочня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1415Песочнясело54°07'с.ш.40°50'в.д.N-37-070
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61626432101с Песочнясело