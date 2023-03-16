деревня Клиногорка, деревня Клиногорка, Рыбинский уезд, Ярославская губерния (на 1859) — Familio

Клиногорка

Рыбинский уезд, Ярославская губерния (на 1859)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об отказе мещанину из крестьян дер. Клиногорка Болобановской волости Рыбинского уезда Николаю Петрову в праве пользования земельным наделом крестьянина Кузьмы Перцев Показать все
Дело по иску кр-на Болобановской волости д. Клипогорка Федора Егорова Вахрушова о воспрещении арендатору его кр-ну Бежецкого уезда Григорью Иванову Воробьеву разводить ск Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Рыбинский уезд
8412Клиногорка, д. вл.при колодцах.151071522
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