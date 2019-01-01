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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2813Ягодное, с. каз.при р. Паре и Ягодной.5020168763853Церковь православная 1. Сельское правление. Ярмарки 2. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1106. Ягодное, село бывшее государственное, при реке Паре, дворов 291, жителей 1869, церковь православная, лавка, ярмарка во вторн. на Сырн. нед.
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Угодное село7003при р. Паре39815601620318015554—МуравлянкаЦерк. кам., земск. шк., 2 кузн., 2 масл., каз. вин. лавка, прос.
Ягодное выс. при ветр. мел. кр. Тырина700421—115554—Муравлянка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1641Ягодноесело53°37'с.ш.41°15'в.д.N-37-095
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61640481101с Ягодноесело