село Ягодное, Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Ягодное

Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2813Ягодное, с. каз.при р. Паре и Ягодной.5020168763853Церковь православная 1. Сельское правление. Ярмарки 2. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Муравлянская волость
1106. Ягодное, село бывшее государственное, при реке Паре, дворов 291, жителей 1869, церковь православная, лавка, ярмарка во вторн. на Сырн. нед.

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Муравлянская волость
Угодное село7003при р. Паре39815601620318015554МуравлянкаЦерк. кам., земск. шк., 2 кузн., 2 масл., каз. вин. лавка, прос.
Ягодное выс. при ветр. мел. кр. Тырина700421115554Муравлянка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сараевский район
1641Ягодноесело53°37'с.ш.41°15'в.д.N-37-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сараевский муниципальный район, Ягодновское сельское поселение
61640481101с Ягодноесело

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