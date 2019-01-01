посёлок Вишерогорск, посёлок Вишерогорск, Красновишерский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Вишерогорск

Красновишерский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Чердынский уезд
8992Колчим (Усть-Колчимь), дер.при р. Вишере.989283426Мельница 1.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Красновишерский район
720614Вишерогорскпосёлок60°27'00"57°21'00"P-40-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Красновишерский муниципальный район, Вишерогорское сельское поселение
57626416101п Вишерогорскпоселок
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