деревня Масальская, деревня Масальская, Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Масальская

Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
620Мосальское (Маховицкая слобода, Масальская), д. вл.при рч. Маховице.22448235216Маслобойня.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Моховицкая волость
166. Мосальская Слободка (Моховица), село бывшее владельческое, при речке Моховице, дворов 73, жителей 480, школа

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Маховицкая волость
Масальское (сельцо)13Полозовские дворы Орловской губернии

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Орловский район
63177Масальскаядеревня53°14'с.ш.35°54'в.д.N-36-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Орловский муниципальный район, Моховицкое сельское поселение
54647419136д Масальскаядеревня
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