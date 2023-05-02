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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
414Араповка, слоб. вл.при пруде.27787419361Заводы свеклосахарный и селитряный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
101. Араповка, село бывшее владельческое, при речке Удах, дворов 117, жителей 868, 10 ветр мльн.
Список населённых мест Курской губернии 1892 года
НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Араповка село25491519Земского начальника: 2. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 5. Призывной по отправлению воинской повинности: 4. Военно-конский: 11.