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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
915Петропавловское (Куликовка, Вязовый ключь), с. вл.при Вязовом ключе.3060201790880Церковь православная 1. Мельниц 6.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
468. Петро-Павловское (Куликовка, Вязовый Ключ), село бывшее владельческое, дворов 236, жителей 1993, церковь православная, приемн. покой, 2 лавки, 6 вод. мльн.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44233Куликовкасело52°15'с.ш.47°36'в.д.N-38-144
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63611474111с Куликовкасело