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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1512Старая Ведуга, с. каз.при рч. Ведуге.172250023802410Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
711. Ст. Ведуга, село бывшее государственное, при речке Ведуге, дворов 640, жителей 5507, церковь православная, 6 лавок, 2 постоялых двора
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Старая Ведуга2192селоСтароведугск.7895862
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8072Старая Ведугасело51°49'с.ш.38°30'в.д.M-37-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20649476101с Старая Ведугасело