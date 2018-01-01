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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4571Васильевское (Спас-Купля), с. вл.при рч. Чернишне и колодцах.361048145154Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1109. Спас-Купля (Васильево), село бывшее владельческое, при речке Чернышке, дворов 46, жителей 266, церковь православная, 2 лавки
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Спас-Купля38103833Церковно-приходская школа, имение Братьев Ломтевых.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
46284Спас-Куплядеревня55°13'с.ш.37°05'в.д.N-37-027