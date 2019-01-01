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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1586Новое Тарбеево, сц. каз. и вл.при р. Воронеже.2121130455487Этапный дом.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
587. Нв.-Тарбеево, село бывшее государственное и владельческое, при реке Лесн. Воронеже, дворов 184, жителей 1101, церковь православная
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Новое-Никольское«Казловская» п.-т. кон.1010
село Новое-Тарбеево государственных крестьян«Казловская» п.-т. кон.2222
село Новое-Тарбеево Свищева«Казловская» п.-т. кон.2222
село Новое-Тарбеево Зацепина«Казловская» п.-т. кон.2222
село Новое-Тарбеево Шиловского«Казловская» п.-т. кон.2222
село Новое-Тарбеево Орлова«Казловская» п.-т. кон.2222
село Новое-Тарбеево Вечеслава«Казловская» п.-т. кон.2222
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65253Новое Тарбеевосело52°50'40°15'N-37-117
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68612455131с Новое Тарбеевосело