село Новое Тарбеево, село Новое Тарбеево, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Новое Тарбеево

Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1586Новое Тарбеево, сц. каз. и вл.при р. Воронеже.2121130455487Этапный дом.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Ново-Никольская волость
587. Нв.-Тарбеево, село бывшее государственное и владельческое, при реке Лесн. Воронеже, дворов 184, жителей 1101, церковь православная

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Ново-Никольская волость
село Новое-Никольское«Казловская» п.-т. кон.1010
село Новое-Тарбеево государственных крестьян«Казловская» п.-т. кон.2222
село Новое-Тарбеево Свищева«Казловская» п.-т. кон.2222
село Новое-Тарбеево Зацепина«Казловская» п.-т. кон.2222
село Новое-Тарбеево Шиловского«Казловская» п.-т. кон.2222
село Новое-Тарбеево Орлова«Казловская» п.-т. кон.2222
село Новое-Тарбеево Вечеслава«Казловская» п.-т. кон.2222

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Мичуринский район
65253Новое Тарбеевосело52°50'40°15'N-37-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Мичуринский муниципальный район, Сельское поселение Староказинский сельсовет
68612455131с Новое Тарбеевосело
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