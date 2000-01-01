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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1125Томашева, дер.при рч. Егве.12417113744Кожевня 1. Овчинная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
183. Томашева, деревня бывшая владельческая, при речках Егве и Никитиной, дворов 11, жителей 59, кожевенный завод
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
84) д. Томашева, на р. Егве и ключе, распл.Средне-Егвинское общество102245Бывшие помещичьиЕдиноверцы Русские891