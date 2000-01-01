деревня Томаши, деревня Томаши, Пермский уезд, Пермская губерния (на 1909) — Familio

Томаши

Пермский уезд, Пермская губерния (на 1909)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
1125Томашева, дер.при рч. Егве.12417113744Кожевня 1. Овчинная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Средне-Егвинская волость
183. Томашева, деревня бывшая владельческая, при речках Егве и Никитиной, дворов 11, жителей 59, кожевенный завод

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Средне-Егвинская волость
84) д. Томашева, на р. Егве и ключе, распл.Средне-Егвинское общество102245Бывшие помещичьиЕдиноверцы Русские891
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