агрогородок Острошицкий Городок, Минский район, Минская область (на 2021) — Familio

Острошицкий Городок

Минский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Минский уезд, Острошицко-Городецкая волость
26. Городок, местечко бывшее владельческое, при реке Усяжи, дворов 2, жителей 21, волостное правление (уездный город в 21 версте), 2 церкви православные, каплица, синагог Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Минский уезд, Острошицко-Городецкая волость
местечко Городок61105521506705386521310599443

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Острошицко-Городецкая волость
Городок Острошицкий, имение391122221
Городок Острошицкий, местечко61715412121

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Минский район, Острошицко-Городокский сельсовет
д Острошицкий Городок2302

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Минский район, Острошицко-Городокский сельсовет
аг. Острошицкий Городок807

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