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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Соловцовка Оленевской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4228.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Карпова А. В. в с. Соловцовка Оленевской волости Пензенского уезда. 1917–1920 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Показать все
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Любимова А. Е. в с. Соловцовка Оленевской волости Пензенского уезда. 1917–1918 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
94Соловцовка (Троицкое), с. вл.при рч. Ардыме.242662264235Церквей православных 2. Сельское училище. Ярмарка. Базар. Заводов поташных 6. Маслобоен 19. Мельница.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Пензенский уезд
Соловцово с дер.57Наследники Соловцовы105571211
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
56. Соловцовка (Сергиевское), село бывшее владельческое, дворов 88, жителей 681, 2 церкви православных, школа, ярмарка, в 10-ую пятн. после Пасхи, поташный завод, кирпичн Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47887Соловцовкасело52°58'44°54'N-38-114
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56655434121с Соловцовкасело