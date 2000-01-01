местечко Николаевка, местечко Николаевка, Коренихская волость, Одесский уезд (на 1916) — Familio

Николаевка

Коренихская волость, Одесский уезд (на 1916)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
местечко
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2479Николаевка (Большая Корениха), мест. вл.при лимане Бугском.11828160666656Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Коренихская волость
582. Большая Корениха (Николаевка), местечко бывшее владельческое, при реке Буге и Коренихском заливе, дворов 276, жителей 1604, волостное правление (уездный город в 120 Показать все

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Одесский уезд, Коренихская волость
село Большая-Корениха (сельское общество)43495712172174
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