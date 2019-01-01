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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Фотография. Классные занятия в практической школе рукоделия с. Подлесное, 1900-е гг.-до 1917 г. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1951Подлесное, с. каз.при колодцах.401840140144Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
740. Подлесное, село бывшее государственное, дворов 49, жителей 397, церковь православная, богадельня, лавка, 3 постоялых двора
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Подлесное село333587258292550204010ПлахиноЦерк. кам., шк. рукодел., пост. двор, шерстоб., мелочн. лав. 2 хлебозап. маг., каз. вин. лав.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1068Подлесноесело54°33'с.ш.39°23'в.д.N-37-055
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61634478111с Подлесноесело