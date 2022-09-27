деревня Полачево, деревня Полачево, Богородская волость, Верейский уезд (на 1913) — Familio

Полачево

Богородская волость, Верейский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Переписка по охране крестьянина деревни Полачева, Богородской волости, Верейского уезда, Московской губернии, Алексее Павлове Королеве по признакам преступления предусмот Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Верейский уезд
1474Палачево, д. вл.при р. Ляховке.18182590105

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Верейский уезд, Богородская волость
936. Палачево, деревня бывшая владельческая, дворов 39, жителей 196, школа

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Верейский уезд, Богородская волость
Дер. Полачево2011247Земское училище.
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