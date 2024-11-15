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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
776Катунки, с. вл.при р. Волге.5353383894951Церквей православных 4. Базар. Заводов 8.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд
С. Катунки и 84 деревни19Нарышкины22275907
С. Катунки и Сицкое, при них 32 дер.21Потоцкая1279—514
С. Катунки и 70 деревень31Граф. Толстая158913556
С. Катунки, Городец и Мысы, при них 50 деревен33Алек. Турчанинов153410512
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1153. Катунки, село бывшее владельческое, при реке Волге, дворов 248, жителей 750, становая квартира, волостное правление (уездный город в 52 верстах), 4 церкви православ Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Катунки892492555118628092903571262
Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года
НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
с. Катунки1932537—
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Катунки село415Катунский1416с. Катунк. —825
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
28782Катункисело56°50'43°13'O-38-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22755000330с Катункисело