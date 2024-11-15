село Катунки, город Чкаловск, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Катунки

город Чкаловск, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд
776Катунки, с. вл.при р. Волге.5353383894951Церквей православных 4. Базар. Заводов 8.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд
С. Катунки и 84 деревни19Нарышкины22275907
С. Катунки и Сицкое, при них 32 дер.21Потоцкая1279514
С. Катунки и 70 деревень31Граф. Толстая158913556
С. Катунки, Городец и Мысы, при них 50 деревен33Алек. Турчанинов153410512

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд, Катунская волость
1153. Катунки, село бывшее владельческое, при реке Волге, дворов 248, жителей 750, становая квартира, волостное правление (уездный город в 52 верстах), 4 церкви православ Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд, Катунская волость
село Катунки892492555118628092903571262

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Балахнинский уезд, Катунская волость
с. Катунки1932537

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Городецкий уезд, Василевская волость
Катунки село415Катунский1416с. Катунк. 825

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Чкаловск
28782Катункисело56°50'43°13'O-38-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, город Чкаловск
22755000330с Катункисело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.