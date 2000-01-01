деревня Плоское, Острицкая волость, Гжатский уезд (на 1904) — Familio

Плоское

Острицкая волость, Гжатский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Гжатский уезд
4437Плоское (Сидорово, Сидоровка), д. каз.при рч. Коноплевке.2717133859

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Острицкая волость
232. Плоская (Сидорова), деревня бывшая государственная, при речке Коноплевке, дворов 9, жителей 62, лавка

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Гжатский уезд, Острицкая волость
423Плоское (Сидорово тож)Деревня30124338Кузница, шерстоб., мелочная лавка.

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