село Томузловское, село Томузловское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Томузловское

Будённовский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пятигорский уезд
192Село Удельное (Томузловка тож).при р. Томузловке.120191653563великороссы и малороссыправославныеЦерковь 1, хлебн. общ. магазинов 2, водяная мельница 1, маслобойня 1, питейных домов 6, лавок 2.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Ставропольская губерния, Александровский уезд, Томузловская волость
село Томузловское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Буденновский район
87688Томузловскоесело44°42'43°52'L-38-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Будённовский муниципальный район, Сельское поселение Томузловский сельсовет
7612429101с Томузловское#Н/Д
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