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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года
№Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
192Село Удельное (Томузловка тож).при р. Томузловке.120191653563великороссы и малороссыправославныеЦерковь 1, хлебн. общ. магазинов 2, водяная мельница 1, маслобойня 1, питейных домов 6, лавок 2.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Томузловское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
87688Томузловскоесело44°42'43°52'L-38-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
7612429101с Томузловское#Н/Д