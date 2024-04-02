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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по обвинению кр-на Вологодской губ., Тотемского уезда, Спасской вол., д. Ваневской В. Гордеева в вымогательстве денег у г. Штуцера путем анонимного письма. 1915–1916 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Кокшенгской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9581Ваневская (Великая), д. удел.при р. Кокшеньге.107168114746
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1398. Великая (Вапевская), деревня бывшая удельная, при речке Кокшеньге, дворов 13, жителей 85, часовня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1515Ваневское (Великое)Едемское.Спасскийбывшие удельные10015276970
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Великая107319деревняРусские266275137
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Ваневская (Великая) 2681деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 47 км. Летнее: —.Зимнее: 338 км. Летнее: —.2826
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33495Ваневскаядеревня60°45'с.ш.43°07'в.д.P-38-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19642408146д Ваневскаядеревня