село Соковка, село Соковка, Северный муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Соковка

Северный муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о крестьянине д. Соковки, Сок-Карамжинской вол., Бугурусланского у., Самарской губ., Савве Михайловиче Кабанове, обвинявшемся в оскорблении лиц царской фамилии. 1898 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
906Соколка, д. каз.при р. Соке.593565238239

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Сок-Кармалинская волость
563. Соковка, деревня бывшая государственная, при реке Б. Соке, дворов 91, жителей 603

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Сок-Кармалинская волость
Д. Соковка. Б. госуд. Рус. Прав.2789Р. Сок180564168592500

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Северный район
71570Соковкасело54°08'с.ш.52°30'в.д.N-39-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Северный муниципальный район, Сельское поселение Северный сельсовет
53643437121с Соковкасело
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