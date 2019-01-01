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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о крестьянине д. Соковки, Сок-Карамжинской вол., Бугурусланского у., Самарской губ., Савве Михайловиче Кабанове, обвинявшемся в оскорблении лиц царской фамилии. 1898 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
906Соколка, д. каз.при р. Соке.593565238239
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
563. Соковка, деревня бывшая государственная, при реке Б. Соке, дворов 91, жителей 603
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Д. Соковка. Б. госуд. Рус. Прав.2789Р. Сок180564168592500
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
71570Соковкасело54°08'с.ш.52°30'в.д.N-39-070
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53643437121с Соковкасело